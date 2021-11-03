Росздравнадзор поручил регионам сообщать об антипрививочниках в СК

Территориальные органы Росздравнадзора получили предписание сообщать в следственные органы и прокуратуру сведения о гражданах, участвующих в антипрививочной кампании. Указывается, что особое внимание нужно уделять врачам-антипрививочникам.



Сотрудников Росздравнадзора обязали сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», передает издание «Медвестник».



Фото: Максим Платонов (архив)

Статья 207.1 УК РФ касается публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы. Статья 207.2 касается публичного распространения заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшего тяжкие последствия. При наступлении смерти человека или тяжких последствий она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.



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Татьяна Леухина