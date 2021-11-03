В Германии не смогли назвать дату окончания сертификации «Северного потока — 2»

Дата окончания процедуры сертификации оператора «Северного потока — 2» пока неизвестна. Об этом заявила представитель Минэкономики Германии Беате Барон.

— Известный процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве продолжается, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Процедуру запустили в начале сентября, по закону она может продолжаться до четырех месяцев.

Bloomberg сообщило сегодня, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года. По данным издания, это связано с процессом получения разрешения от Германии.



26 октября Минэкономики ФРГ направило в регулятор Германии свое заключение по сертификации «Северного потока — 2». Ведомство пришло к выводу, что сертификация газопровода не будет представлять опасности для газоснабжения. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отмечал, что завершение сертификации газопровода зависит от Германии. Немецкой стороне поставлен дедлайн до 8 января.



Татьяна Леухина