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Германии поставили дедлайн до января по сертификации «Северного потока — 2»

17:12, 19.10.2021
Германии поставили дедлайн до января по сертификации «Северного потока — 2»
Фото: gazprom.ru

Завершение сертификации газопровода «Северный поток — 2» зависит от Германии. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

— Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: gazprom.ru

Вчера компания Nord Stream 2 сообщила, что первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом, объем оценивается в 177 миллионов кубометров. Уровень давления в газопроводе составляет 103 бар.

Сейчас ведутся работы на второй нитке. Газопровод протяженностью порядка 1 230 км позволит увеличить объем поставок голубого топлива на 55 миллиардов кубометров в год.

Татьяна Леухина
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