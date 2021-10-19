Германии поставили дедлайн до января по сертификации «Северного потока — 2»

Завершение сертификации газопровода «Северный поток — 2» зависит от Германии. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

— Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: gazprom.ru

Вчера компания Nord Stream 2 сообщила, что первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом, объем оценивается в 177 миллионов кубометров. Уровень давления в газопроводе составляет 103 бар.



Сейчас ведутся работы на второй нитке. Газопровод протяженностью порядка 1 230 км позволит увеличить объем поставок голубого топлива на 55 миллиардов кубометров в год.



Татьяна Леухина