Запуск «Северного потока — 2» может затянуться до мая 2022 года

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до 8 мая 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Связано это с процессом получения разрешения от немецкой стороны. Федеральное сетевое агентство Германии должно вынести предварительное решение по сертификации до 8 января, только потом его передадут на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии.

Хотя ее решение не имеет обязательного характера, но его вынесение может занять несколько месяцев и продлиться до 8 мая 2022 года. Только после этого немецкий регулятор выдаст лицензию газопроводу.

Фото: gazprom.ru

Первая нитка «Северного потока — 2» уже наполнена газом и готова к работе. Вторую заполнят до конца 2021 года.



Дарья Акимова