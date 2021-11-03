В Татарстане оборот розничной торговли за девять месяцев составил более 785 миллиардов рублей

В Татарстане оборот розничной торговли в январе — сентябре 2021 года составил 785,7 млрд рублей, следует из данных Татарстанстата. В прошлом году подобный показатель составил 670,9 млрд рублей.

Оборот непродовольственных товаров за девять месяцев этого года составил 451,7 млрд рублей, а пищевых продуктов — 334 млрд рублей.

Фото: tatstat.gks.ru

В РТ оборот розничной торговли формируется на 54,5% из организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 18,4% являются малыми предприятиям. ИП, реализующие товары вне рынка, составляют 20%. 7,1% продают товары физическим лицам на розничных рынках и ярмарках.

Фото: tatstat.gks.ru

В Татарстане оборот розничной торговли в первом полугодии 2021 года составил 510,4 млрд рублей. По сравнению с январем — июнем прошлого года он вырос на 10,3%.

Алексей Нечаев