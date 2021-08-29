Оборот розничной торговли в Татарстане в I полугодии 2021 года вырос на 10,3%

В Татарстане оборот розничной торговли в первом полугодии 2021 года составил 510,4 млрд рублей. По сравнению с январем — июнем прошлого года он вырос на 10,3%.

По обороту розничной торговли Татарстан стабильно лидирует в Приволжском федеральном округе. По России республика занимает 7-е место. Ее опережают Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области.

По объему платных услуг республика также является лидером в ПФО. В целом по России она находится на шестой строчке, сообщает Татарстанстат.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, непродовольственных товаров в Татарстане в январе — мае 2021 года реализовали на общую сумму 239 млрд рублей. Пищевых продуктов, в том числе напитков и табачных изделий в республике за первые 5 месяцев продали на 182 млрд рублей.



Татьяна Демина