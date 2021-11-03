В РФ не будут проводить тесты на поддельные сертификаты о вакцинации препаратами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

Тесты на поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 не коснутся препаратов «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Дело в том, что данные вакцины производятся в малом количестве и применяются нечасто. Также Альтштейн заявил об отсутствии данных об эффективности этих препаратов. По его словам, они не имеют особого значения в выявлении поддельных сертификатов о вакцинации, передает «Газета.ru».

Фото: Максим Платонов

Ученый напомнил о результатах вакцины «Спутник V» и заявил, что она будет признана на международном уровне. Однако и без признания специалисты уверены в ее эффективности.

Незадолго до этого глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о новой разработке, которая поможет выявлять действительно вакцинированных от COVID-19 людей. Это можно определить по наличию антител к мембранному белку аденовируса Ad26. Соответствующие исследования в центре проводят уже около месяца.

Диана Жиленкова