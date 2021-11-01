В ФСБ завершено расследование дела Ивана Сафронова о госизмене

В ФСБ завершили расследование по делу советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова о госизмене. Сообщает об этом «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокат Сафронова Дмитрий Талантов рассказал, что защита уже знакомится с материалами дела. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение.

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. Ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. В «Роскосмосе» заявляли, что задержание Сафронова не связано с его работой в организации. До работы на госкорпорацию он был корреспондентом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

Фото: youtube.com

В июне московский суд продлил Сафронову арест на три месяца.

Дарья Акимова