В России установлен новый антирекорд по суточному количеству смертей от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 30 008 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 8 593 200 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



По состоянию на 2 ноября за сутки в связи с выздоровлением выписали 30 905 человек, за все время пандемии выздоровел 7 412 631 житель РФ. За сутки коронавирус унес жизни 1 178 россиян. Это новый антирекорд. Всего от инфекции скончался 240 871 человек.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки проведено 435 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 2 005 081 человек.



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Диана Жиленкова