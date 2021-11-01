В Зеленодольске на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Зеленодольске в результате пожара в квартире погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы днем. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходило горение мебели в квартире на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Они вынесли из горящей квартиры мужчину с признаками жизни и передали его медикам.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Площадь пожара составила 2 кв. метра. Врачи констатировали смерть мужчины 1968 года рождения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Вчера в Казани из-за пожара на третьем этаже в доме по адресу: Короленко, 52а эвакуировались 20 человек. Никто не пострадал.



Татьяна Леухина