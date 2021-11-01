В России разработали порядок медосвидетельствования на противопоказания к владению оружием

Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав России разработал порядок проведения медосвидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, если у человека при проведении медосмотра или оказании медпомощи выявили заболевания, несопоставимые с владением оружия. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Процедура медосвидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием будут проводить исключительно медорганизации государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства (пребывания) гражданина.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Помимо химико-токсикологических исследований на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, желающим получить оружие необходимо будет пройти психиатрическое освидетельствование. Заключения по результатам освидетельствования формируются в форме электронного документа и размещаются в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медосвидетельствования, который ведется в единой системе в сфере здравоохранения, информация об оформленных медицинских заключениях передается в Росгвардию.

В начале октября Росгвардия предложила не выдавать оружие тем, кто не прошел проверку МВД и ФСБ и считается опасным для общества. Исключением станут лица, проходящие службу в государственных военизированных организациях, а также занимающие должности государственной службы и др.



Изменения в законодательство о выдаче оружия начали вносить после трагедии в казанской гимназии №175. Госсовет Татарстана подготовил поправки к закону «Об оружии», в которых предлагается повысить возрастной ценз для его приобретателей до 21 года. «Реальное время» подробно рассказывало об инициативах татарстанских депутатов.



Татьяна Леухина