Росгвардия предложила ужесточить получение разрешения на оружие

Росгвардия предложила внести изменения в Федеральный закон «Об оружии». Так, оружие могут не выдать тем, кто не прошел проверку МВД и ФСБ и считается опасным для общества. Исключением станут лица, проходящие службу в государственных военизированных организациях, а также занимающие должности государственной службы и др. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Помимо прочего, если в ходе проверки выяснится, что лицо представляет угрозу для окружающих и уже получило оружие ранее, то разрешение на его хранение и использование могут аннулировать. В пояснительной записке к проекту говорится, что вводимые изменения направлены на недопущение владения оружием гражданам, причастным к преступным группам и намеренным использовать его в противоправных целях.

Фото: пресс-служба Росгвардии

В прошлом месяце после трагедии в Перми предложили проверять владеющих оружием российских юношей раз в квартал. Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов отметил, что в юном возрасте учащиеся испытывают многочисленные психологические нагрузки, связанные с взрослением, и не все из них способны самостоятельно справляться с ними и контролировать эмоции. А в РПЦ призвали проработать запрет продажи огнестрельного оружия гражданским.

Диана Жиленкова