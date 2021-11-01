В Татарстане более 14 тысяч детей отдохнут в лагерях в осенние каникулы

В Татарстане в осенние каникулы более 14 тысяч детей отдохнут в 295 лагерях. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Отдых будет в двух форматах: смена в загородных оздоровительных учреждениях и лагерях дневного пребывания. Загородный отдых будет проходить в 45 учреждениях, охватит более 5 тысяч человек. А более 8 тысяч детей отдохнут в 250 лагерях дневного пребывания.

Самые популярные направления смен: физкультурно-спортивное, творческое, it-смены и другие. Первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков заявил, что все лагеря в обязательном порядке будут работать с учетом мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

К работе допустят только прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих антитела к COVID-19. На территории лагерей будет организована ежедневная двукратная термометрия детей и персонала, запрещен выезд детей в течение смены, массовые мероприятия, в том числе родительские дни. Сотрудники пищеблока, медицинский и технический персонал будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.



Напомним, в Татарстане осенние каникулы пройдут с 1 по 7 ноября. В дни каникул во всех районах республики для учащихся организуют учебно-познавательные мероприятия, посвященные безопасности, прикладному творчеству, спорту, Году родных языков и народного единства в РТ.



Минобрнауки РТ в конце октября сообщало, что для татарстанских школьников в период осенних каникул организуют пришкольные лагеря.

Татьяна Леухина