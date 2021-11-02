В Казанском ТЮЗе 4 ноября пройдет необычная «Ночь искусств»

В Казанском ТЮЗе 4 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств» в формате «Музыка в темноте». Зрители будут в зале в полной темноте и услышат импровизацию в исполнении ансамбля «НеЗаМи» и истории артистов театра.

Мероприятие начнется в 21.30. Вход для зрителей будет свободный по регистрации, которая появится на сайте театра ближе к событию. Спектакль для зрителей старше 18 лет.

Фото: Максим Платонов (архив)

«НеЗаМи» — это казанский музыкальный ансамбль, созданный в 2013 году. Его участники — молодые незрячие музыканты. «НеЗаМи» неоднократно становились лауреатами и получали Гран-при на многих региональных и российских фестивалях. Ранее музыканты ансамбля выступили композиторами в спектакле «Синяя птица» инклюзивной творческой лаборатории Казанского ТЮЗа «Создавая театр», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



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Татьяна Леухина