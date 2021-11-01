Культурный ноябрь: #StagePlatforma с солистами Мариинки, «Ночь искусств» с прогулками в темноте и море выставок

Куда пойти в оставшуюся осень в Казани с QR-кодом и без

Ноябрь будет ознаменован долгожданным фестивалем современного танца, акцией «Ночь искусств» и большим количеством выставок. Так же и тем, что с 15 ноября посещение театров и концертных залов возможно только при предъявлении QR-кода. В музеи можно по-прежнему ходить без документов, правда это не касается музейных концертов и лекций. Подробнее о самых приметных культурных событиях месяца — в обзоре «Реального времени».

Олег Ивенко и друзья

С 5 по 7 ноября 2021 года в театре оперы и балета им. М. Джалиля состоится IV фестиваль современной хореографии #StagePlatforma Олега Ивенко. Если первый день будет посвящен мастер-классам от Александра Могилева, Владимира Варнавы, Ильи Живого и других мастеров балета, то концерт для всех ценителей современного танца пройдет вечером 6 ноября. В программе «Ивенко и друзья» выступят звезды казанской сцены, зрители увидят премьеры от Аманды Гомес, Вагнера Карвальо, Алессандро Каггеджи, Антона Полодюка и других. 7 ноября сцена будет предоставлена гостям, которые подготовили номера в стиле contemporary dance. Эти танцы уже были представлены на сценах Москвы и Санкт-Петербурга, а также зарубежья, но вот в Казани их покажут их впервые. В Казань приедут солисты Мариинского театра Анастасия Матвиенко, Александр Сергеев, Илья Живой, Владимир Варнава, солисты Большого театра Кристина Кретова и Игорь Цвирко, премьер Государственного балета Берлина Дину Тамазлакару, солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, солисты Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко и Иннокентий Юлдашев. Будут и казанцы — Марсель и Мария Нуриевы.

Знаковые вечера пройдут в театре и после фестиваля. Так, опера «Травиата» будет показана 16 ноября к 75-летию народного артиста Татарстана Эдуарда Трескина. 18 ноября «Борис Годунов» прозвучит в честь 35-летия Клуба любителей казанской оперы.

Фото: tatar-congress.org

Путь Сафаргали и знаковая театральная премия РТ

С 4 по 7 ноября в большом зале театра им. Г. Камала состоится премьера спектакля «СӘФӘР/ДОРОГА». Пьеса Альберта Шакирова в постановке главного режиссера — художественного руководителя театра Фарида Бикчантаева рассматривает «дорогу» и как реальную, да еще с приключениями поездку 70-летнего Сафаргали из деревни Черкиле в Уфу, и как выстраданный путь осознания, покаяния и возвращения к самому себе. Вместе с ним этот путь проходят и все герои пьесы. Интересно, что каждая история взята из жизни, прототипы действующих лиц встречались автору пьесы в его журналистских исследованиях. Кроме того, история Альберта Шакирова была бы не такой яркой, если бы не большая доля юмора, с которой он относится и к Сафаргали, и к его злоключениям.

Также 7 ноября в Камаловском театре пройдет вручение Республиканской премии в области театрального искусства им. М. Салимжанова. Она вручается трем победителям один раз в 2 года. Каждая премия включает специальный приз, почетный диплом и денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. В состав конкурсной комиссии входят видные деятели культуры Татарстана.

Фото: tat.karievteatr.ru

Камыр-батыр XXI века

В Татарском ТЮЗе им. Г. Кариева также запланирована премьера. 25—26 ноября будет представлен «Камыр батыр» режиссера Марфы Горвиц. Самое интересное в этом спектакле то, что саму историю батыра заново придумали дети. Дело в том, что в августе в театре прошла детская драматургическая лаборатория одной сказки. В течение пяти дней ребята совместно с драматургом Алексеем Житковским создавали собственную версию сказки «Камыр Батыр», дополняя ее интересными деталями из жизни героев.

Так одна из самых известных и любимых татарских народных сказок превратилась в современную сагу о приключениях героев с суперспособностями. Если главного героя родители слепили из теста, то история от современных детей — о волшебных приключениях юного богатыря и его столь же необычных друзей, которые учатся использовать свою силу во благо.

«Улыбайтесь, господа!»

25 ноября в театре кукол «Экият» состоится премьера спектакля «Приключения барона Мюнхгаузена» Рудольфа Э. Распе в переводе Корнея Чуковского. Знаменитые байки самого правдивого барона поставил режиссер Рафаэль Тагиров, музыку к спектаклю написал Юрий Чаплин, а в качестве художника-постановщика выступил Сергей Рябинин.

Если ваши детки еще не знакомы с таким необычным и веселым героем, как барон Мюнхгаузен, то, пожалуй, пришло самое время их познакомить. Дети увидят не только красочные сцены спектакля и прекрасное музыкальное сопровождение, но и очень добрые и веселые истории о главном герое.

Фото: culture.ru

Погрузиться с музыкой в темноту

Казанский ТЮЗ также подготовил особенную программу на последний месяц осени. 4 ноября здесь пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств» в формате «Музыка в темноте». Зрители окажутся в зале в полной темноте и услышат импровизацию в исполнении ансамбля «НеЗаМи» и истории артистов театра. К акции Казанский театр юного зрителя присоединяется уже в пятый раз, в этом году тюзовцы решили пообщаться со своим зрителем на языке чувств. «Мы попросили артистов нашего театра вспомнить о таких моментах в жизни, когда от соприкосновения с искусством время для них будто замерло, и они почувствовали тонкую, едва уловимую музыку своей Души», — рассказала идейный вдохновитель «Музыки в темноте», педагог и режиссер Дарья Хуртина.

«НеЗаМи» — казанский музыкальный ансамбль, созданный в 2013 году. В проекте принимают участие молодые незрячие музыканты, которые неоднократно становились лауреатами и получали Гран-При на многих региональных и российских фестивалях. Концептуальная особенность проекта — показать неограниченные возможности людей с ограниченными возможностями. Ранее музыканты ансамбля выступили композиторами в спектакле «Синяя птица» инклюзивной творческой лаборатории Казанского ТЮЗа «Создавая театр». Вход на вечер — только для зрителей старше 18 лет.

Фото: Олег Тихонов

В ночи — по башням и стенам Кремля

«Ночь искусств» широко пройдет и в музее-заповеднике «Казанский Кремль» — она начнется в 18:30 и продлится до 22 часов. В Центре «Эрмитаж-Казань» состоится театрализованная программа «В поисках счастья» с игровым путеводителем. В Музее естественной истории РТ запланированы «Сумеречная экскурсия» и творческое занятие по созданию сувениров в технике трафаретной печати. В Музее исламской культуры в эти часы будет мастер-класс и экскурсия по выставке «В диалоге с традицией» от каллиграфа Гульназ Исмагиловой.

С наступлением темноты пройдет экскурсия «На страже крепости» по башням и стенам Кремля. В выставочном зале «Манеж» состоится мастер-класс по песочной анимации, кураторская экскурсия от Максима Васильева и экскурсия на жестовом языке. Также квесты и экскурсии по выставкам пройдут в музеях Пушечного двора, истории Благовещенского собора, истории государственности татарского народа и Татарстана. Обязательное условие — предварительная запись на все мероприятия.

Фото: tatmuseum.ru

Лоскутное шитье и побежденный Берлин

Национальный музей Татарстана подготовил две интереснейшие выставки в самом начале месяца. Так, 1 ноября откроется выставка «Лоскутный узор: традиции и искусство народов Евразии» из собрания Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). На экспозиции представлено более 120 экспонатов из крупнейшей в стране коллекции лоскутных изделий народов России и сопредельных стран — элементы костюма, предметы интерьера, детали упряжи, игрушки и многое другое. Все эти экспонаты покажут, как развивалось рукоделие с начала XIX века у разных народов. Более того, специалисты расскажут о традициях лоскутного шитья у народов Евразии, а также проведут занятия по лоскутному шитью, запланированы и воркшопы. Выставка продлится до 17 ноября.

2 ноября Нацмузей РТ приглашает на открытие фотовыставки «Неизвестный Берлин. Май 1945 года». Этот культурно-просветительный проект Еврейского музея и центра толерантности (Москва) был подготовлен к 75-летию Победы, однако предоставленные нашему музею фотографии прежде не публиковались. Экспозиция состоит из работ двух фотографов-фронтовиков Валерия Гинзбурга и Ильи Аронса, которые вместе с войсками весной победного года вошли в Берлин. Выставка будет работать до 1 декабря.

Фото: izo-museum.ru

Где осенью увидеть февральскую Казань

3 ноября в ГСИ покажут «Казань в феврале». Это фотовыставка немецкого фотографа Артура Бауэра, на которой представлены стрит-фотографии, сделанные в столице Татарстана в 2018 и 2020 годах. Артур Бауэр родился в 1983 году в семье поволжских немцев в Алма-Ате, но уже в 1991 году вместе с родителями эмигрировал в Германию. Став магистрантом в области социальных наук Университета Мангейма, он посвятил себя фотоискусству. Его фотографии о повседневной жизни в Европе, России и США демонстрировались на выставках в Париже, Афинах и Берлине. Артур Бауэр в первый раз посетил Казань в феврале 2018 года, чтобы еще раз вернуться сюда в этом же месяце, но 2 года спустя, — отсюда и название экспозиции.

18 ноября в Галерее современного искусства откроется выставка «Новизна и традиции» в честь 85-летия Союза художников РТ. На экспозиции будут представлены лучшие картины из фондов Музея изобразительных искусств Татарстана, созданные художниками, в разные годы входящими в СХ.

Диалоги о вечном

8 ноября совместный проект Ирика Мусина и Ланы Мусиной-Медвецкой «Диалоги» откроется в галерее «Дом-Арт». Работы известных казанских художников приглашают зрителя к вдумчивому разговору о единстве человека и природы.

Вечный диалог, вечный союз, вечный спор, их слияние и взаимовлияние — тема совместной выставки. Человек, его внутренний мир, истоки его эмоций, принятие и отрицание, гнев и смирение, радость и грусть — все это формирует законы природы, частью которых он и является. Портреты человека, портреты природы, их соприкосновение, хрупкое взаимодействие этих миров в галерее предлагают увидеть глазами двух талантливых художников.

Фото: Комитет по развитию туризма

Шелковый путь казанского художника

26 ноября в выставочном зале музея А. Мазитова откроется персональная выставка казанского художника Марата Губайдуллина. На выставке будут представлены самые свежие его произведения, около 50 живописных работ на тему Шелкового пути и исторических переплетений культуры татарского народа и Востока.

Татарский художник Марат Губайдуллин — яркий и многогранный представитель татарской художественной школы. Работает в разных жанрах от шамаиля до скульптуры. Самая известная его работа — скульптура символа Казани, мифического Зиланта, подаренная городу. Она украшает вход центральной станции Казанского метрополитена «Кремлевская». Сейчас Марат Губайдуллин заканчивает Мухинское училище по специальности «художественная обработка металла», выставляется в Дрездене и Амстердаме и собирается в паломничество по Средней Азии. Со слов художника, вдохновение он черпает в природе, семье и самой жизни.

Фото: sntat.ru

Кино о затопленных землях и все виды мультиков

В ноябре в ДК им. Ленина пройдут показы кинолент из каталога Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тэлинке». 6 ноября здесь можно будет увидеть выпускные работы представителей детской школы «Титры». 13 ноября для детей устроят «Путешествие в мультстрану» с мультфильмом, также пройдет тематическая лекция киноведа, кинокритика Адили Хайбуллиной. Она наглядно разберет на примерах девять видов анимации, маленькие зрители научатся легко различать один вид анимации от другого и станут настоящими экспертами в этом удивительном мире мультипликации.

17 ноября в ДК состоится премьерный показ татарстанского документального фильма «Между семью островами» режиссера Алмаза Нургалиева о строительстве Нижнекамской ГЭС и его последствиях — вырубке лесов, затоплении земель вместе с деревнями и поселками. Деревня Семиострово (Өшәр) Актанышского района Татарстана, о которой пойдет речь, оказалась в зоне затопления, и в 1976 году население покидает эти земли, но один человек остается. Но, несмотря на предупреждение властей, деревню не затапливают.