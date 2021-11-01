В России выявили случаи заболевания штаммами «мю» и «лямбда»
В России выявили три случая заражения штаммом коронавируса «мю» и один случай заражения штаммом «лямбда», сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
В России по-прежнему доминирует штамм «дельта», сообщает «Интерфакс». Впервые случаи заражения штаммами «мю» и «лямбда» обнаружили в Южной Америке.
С 14 июня текущего года штамм «лямбда» рассматривался Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вариант, вызывающий интерес».
2 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России не распространяются новые штаммы коронавируса.
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