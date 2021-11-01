Новости общества

14:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Кабмин Татарстана утвердил проект планировки левого берега Казанки

13:18, 01.11.2021
Кабмин Татарстана утвердил проект планировки левого берега Казанки
Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил проект планировки территории «Левый берег р. Казанки» . Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр республики Алексей Песошин.

Проект разработан для установления границ размещения особо охраняемой природной территории с особым режимом градостроительной деятельности. Согласно документу речь идет о территории от моста «Миллениум» до 3-й транспортной дамбы. В этих границах расположен памятник природы регионального значения «Урочище «Русско-Немецкая Швейцария».

Фото: Максим Платонов (архив)

Новые участки набережной Казанки после благоустройства были открыты 30 августа. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также