Столица Татарстана примет чемпионат Европы по плаванию

Завтра в Казани стартует чемпионат Европы по плаванию, который продлится до 7 ноября. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта в бассейне 25 м. За первенство будут бороться более 400 спортсменов из 41 страны. Об этом сообщает мэрия города.

Пловцы будут соревноваться в 20 дисциплинах среди мужчин и женщин и двух смешанных дисциплинах. Из-за антиковидных ограничений состязание пройдет без зрителей, а спортсменов обеспечат одноразовыми масками. Также на территории спорткомплекса нанесут разметку для социальной дистанции, оборудуют зону для гигиенической обработки рук и др.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в Казани прошел четвертый этап Кубка мира FINA по плаванию. На нем россияне завоевали четыре золота, а также 13 серебряных и 17 бронзовых наград.

Диана Жиленкова