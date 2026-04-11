«Ак Барс» назвал состав на матч с минским «Динамо»: Фисенко заменил Комкова

«Ак Барс» определился с составом на второй матч серии с минским «Динамо» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится в Минске и начнется в 16:30 по московскому времени.

В составе «Ак Барса» по сравнению с первой игрой серии произошло одно изменение: нападающий Михаил Фисенко заменил Дениса Комкова в третьем звене. В воротах в старте выйдет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Максим Арефьев.

В прямом эфире игру из Минска покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета» в 16:30 по московскому времени.

В серии до четырех побед ведет «Ак Барс» со счетом 1:0. Первая игра команд в Минске завершилась в пользу казанцев — 2:1.

Зульфат Шафигуллин