«Рубин» в Казани сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 0:0 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани. Команда Франка Артиги продлила беспроигрышную серию в чемпионате до пяти игр подряд.

В составе «Рубина» впервые этой весной в старте появились Никита Васильев и Мирлинд Даку. Албанский нападающий забил гол на 75-й минуте встречи, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.

«Рубин» не проигрывает в чемпионате пять матчей подряд. При этом команда Артиги забила всего один мяч в последних трех играх в РПЛ.

Следующий матч «Рубин» проведет 18 апреля в Казани с «Акроном» в 17:00 по московскому времени.

«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 0:0 (0:0, 0:0).

Зульфат Шафигуллин