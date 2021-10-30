Россияне завоевали четыре золотые медали на этапе Кубка мира в Казани

Российские пловцы завоевали четыре золотые, 13 серебряных и 17 бронзовых наград на этапе Кубка мира на короткой воде. Соревнования проходили в Казани.

Победителями соревнований стали Алексей Ртищев (1 500 м вольным стилем), Юлия Ефимова (50 м на спине), Павел Самусенко (100 м брассом) и Климент Колесников (100 м на спине).

Серебряные награды у Ефимовой (200 м брассом, 50 м брассом), Колесникова (100 м комплексным плаванием, 50 м на спине), Самусенко (100 м на спине), Владимира Морозова (50 м вольным стилем, 100 м вольным стилем), Анастасии Сорокиной (400 м комплексным плаванием), Екатерины Никоновой (200 м вольным стилем), Дарьи Васькиной (100 м на спине), Ильи Бородина (400 м комплексным плаванием), Валерии Саламатиной (800 м вольным стилем) и Дарьи Устиновой (200 м на спине).

Фото: Максим Платонов (архив)

Бронзовые награды получили Колесникова (100 м вольным стилем), Васькина (50 м на спине), Самусенко (100 м баттерфляем), Сорокина (100 м комплексным плаванием), Александра Быкова (400 м вольным стилем, 800 м вольным стилем), Даниил Шаталов (400 м вольным стилем), Григорий Тарасевич (200 м на спине, 100 м на спине), Мария Темникова (200 м брассом), Антон Чупков (100 м брассом, 200 м брассом), Сергей Фесиков (50 м на спине), Кирилл Стрельников (50 м брассом), Арина Суркова (50 м баттерфляем), Татьяна Белоногова (100 м брассом) и Егор Павлов (200 м баттерфляем).

Татьяна Леухина