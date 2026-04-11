«Рубин» объявил состав на игру с «Оренбургом» в Казани: Васильев и Даку — в старте

Матч двух поволжских команд стартует в 16:30 по московскому времени

«Рубин» назвал состав на матч против «Оренбурга» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в Казани и стартует в 16:30 по московскому времени.

В стартовом составе «Рубина» появится полузащитник Никита Васильев, также с первых минут матч начнет Мирлинд Даку.

Состав «Рубина»: Ставер — Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Арройо — Васильев, Начо — Грипши, Безруков, Даку.

В прямом эфире матч из Казани покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 16:30 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью в Оренбурге со счетом 2:2, в составе «Рубина» оба гола в той игре забил Мирлинд Даку. Напомним, в 23-м туре казанцы обыграли в гостях «Сочи» — 1:0. «Рубин» не проигрывает в чемпионате четыре матча подряд.

Зульфат Шафигуллин