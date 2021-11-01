Все фонтаны Казани закрыли на зиму

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани все фонтаны закрыли на зиму. Работы по их консервации завершили в минувшие выходные.

С 21 октября в городе специалисты мыли и очищали чаши фонтанов, проводили продувку и опрессовку труб, устанавливали защитные деревянные покрытия, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: Анна Сейтумерова

Всего летом в Казани работали 24 фонтана. Последними отключили фонтаны возле театра им. Камала и в парке «Крылья Советов».

В этом году первые три фонтана в Казани запустили в середине апреля. Сезон начали «Голуби» и «Русалка» на улице Баумана и фонтан на площади перед ДК железнодорожников в Юдино. Всего в городе на балансе Комитета внешнего благоустройства 29 фонтанов. Самый большой фонтан — на набережной озера Кабан — включили в мае.



Татьяна Демина