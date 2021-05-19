В мэрии Казани показали, как устанавливался самый большой фонтан на озере Нижний Кабан — видео

В мэрии Казани показали, как проходили работы по установке самого большого фонтана в городе — на озере Нижний Кабан. Ролик опубликован в инстаграм-аккаунте исполкома.

Расконсервация фонтана занимает до двух недель, устанавливаются все 24 насоса за четыре дня. Его каркас весит 18 тонн, а диаметр внешнего круга составляет 24 метра.

Фонтан перемещают на воду только при помощи крана, буксировка до места занимает до полутора часов.

Фонтан заработал вчера, 17 мая. Струи воды поднимаются до 32 метров, вечером у фонтана включается разноцветная подсветка. Он заработал последним среди городских фонтанов, поскольку на подготовку к его запуску требуется больше времени.

Первые три фонтана запустили в Казани в середине апреля. Сезон начали «Голуби» и «Русалка» на улице Баумана и фонтан на площади перед ДК железнодорожников в Юдино. Всего в городе на балансе Комитета внешнего благоустройства 29 фонтанов, 24 из них уже работают.

Татьяна Леухина