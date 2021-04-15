В Казани заработали первые три фонтана

В Казани заработали первые три фонтана. Уже запустили фонтаны «Голуби» и «Русалка» на улице Баумана и фонтан на площади перед ДК железнодорожников в Юдино, сообщили в исполкоме Казани.

Всего на балансе Комитета внешнего благоустройства насчитывается 29 фонтанов, из них будут работать летом 24.

Сейчас специалисты занимаются расконсервацией фонтанов: снимают укрывной материал, устанавливают фильтры, насосы и убранные на зиму элементы, чистят, подключают сети электроэнергии и водоснабжения.

Фото: kzn.ru

Фонтаны будут включать поэтапно, согласно графику. До конца апреля планируют запустить все, за исключением «плавающего» фонтана на озере Нижний Кабан. Его подключение требует более основательной подготовки.

Ранее в Казани установили температурный рекорд, воздух прогрелся до +21,4°. Это большая аномалия для данного времени года. Однако согласно прогнозу синоптиков, завтра погода начнет постепенно меняться. В пятницу через республику пройдет холодный атмосферный фронт, температура воздуха начнет постепенно падать.



Ольга Плешкова