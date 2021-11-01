«Совет рынка» предложил увеличить штрафы за неуплату электроэнергии

В России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергии для неотключаемых потребителей — предприятий ЖКХ и иных объектов жизнеобеспечения, а еще опасных производств. С такой инициативой выступил глава регулятора Максим Быстров.



Так, штрафы для юридических лиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, будет составлять не 100–200 тысяч рублей, а 200–400 тысяч.

Быстров считает, что можно заменить штраф на предупреждение и ужесточить наказание за повторные нарушения в течение года, такое обращение направлено на рассмотрение в Минэнерго. В министерстве на это ответили, что сформируют итоговую позицию после всесторонней оценки предложений «Совета рынка», сообщают «Известия».

Фото: pixabay.com

Сумма задолженности татарстанцев за жилищно-коммунальные услуги на 1 октября составила 8 млрд рублей. Это почти двухмесячное начисление платежей.

Маргарита Головатенко