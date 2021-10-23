Татарстанцы задолжали за ЖКХ 8 миллиардов рублей

Сумма задолженности татарстанцев за жилищно-коммунальные услуги на 1 октября составила 8 млрд рублей. Это почти двухмесячное начисление платежей. Об этом рассказал на сегодняшнем совещании в Доме правительства первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

В сентябре в среднем по Татарстану собираемость платежей составила 103,3%. Это на 0,5% выше, чем в прошлом году. За январь — сентябрь текущего года собираемость платежей выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 0,6% и составила 98,6%. Среднегодовой уровень составил 99,2%, что выше аналогичного периода 2020 года на 1,2%.

А еще Татарстан входит в число регионов с наибольшей долей платежей, совершенных в электронном формате. С сентября прошлого года она выросла на 5% и теперь составляет 67,2%.

Долг за электроэнергию снизился за год на 55 млн рублей. Сейчас он составляет 69,5 млн рублей. Просроченная задолженность исполнителей коммунальных услуг перед АО «Татэнерго» за поставки тепловой энергии оценивается в 176 млн рублей. За газ просроченная задолженность к указанной дате составила 310 млн рублей. За год сумма долга снизилась на 57 млн рублей.

Напомним, в августе татарстанцы недоплатили 0,7% от всех коммунальных начислений.

Людмила Губаева