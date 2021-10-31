В Татарстане выявили 179 случаев заболевания COVID-19
За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 179 новых случаев заражения коронавирусом, из них 3 — завозные, 176 — контактные:
- Казань — 97
- Набережные Челны — 24
- Агрызский — 1
- Альметьевский — 5
- Апастовский — 3
- Балтасинский — 2
- Буинский — 1
- Верхнеуслонский — 1
- Высокогорский — 1
- Елабужский — 4
- Заинский — 3
- Лаишевский — 3
- Лениногорский — 1
- Мамадышский — 2
- Менделеевский — 1
- Мензелинский — 1
- Муслюмовский — 1
- Нижнекамский — 12
- Нурлатский — 3
- Пестречинский — 1
- Рыбно-Слободский — 2
- Спасский — 5
- Тетюшский — 1
- Чистопольский — 4
За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 771 заболевший COVID-19. За минувшие сутки в РТ выздоровели 70 человек. Общее число выздоровевших в Татарстане достигло 25 305 человек.
Умер за весь период 981 заболевший, в том числе 10 — за минувшие сутки.
Вчера в республике выявили 176 случаев заражения COVID-19.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
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