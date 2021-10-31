В Татарстане выявили 179 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 179 новых случаев заражения коронавирусом, из них 3 — завозные, 176 — контактные:

Казань — 97



Набережные Челны — 24



Агрызский — 1



Альметьевский — 5



Апастовский — 3

Балтасинский — 2

Буинский — 1

Верхнеуслонский — 1

Высокогорский — 1

Елабужский — 4

Заинский — 3

Лаишевский — 3

Лениногорский — 1

Мамадышский — 2



Менделеевский — 1

Мензелинский — 1

Муслюмовский — 1

Нижнекамский — 12



Нурлатский — 3

Пестречинский — 1

Рыбно-Слободский — 2

Спасский — 5

Тетюшский — 1

Чистопольский — 4

За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 771 заболевший COVID-19. За минувшие сутки в РТ выздоровели 70 человек. Общее число выздоровевших в Татарстане достигло 25 305 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Умер за весь период 981 заболевший, в том числе 10 — за минувшие сутки.

Вчера в республике выявили 176 случаев заражения COVID-19.



Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова