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В Татарстане выявили 179 случаев заболевания COVID-19

11:48, 31.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 179 случаев заболевания COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 179 новых случаев заражения коронавирусом, из них 3 — завозные, 176 — контактные:

  • Казань — 97
  • Набережные Челны — 24
  • Агрызский — 1
  • Альметьевский — 5
  • Апастовский — 3
  • Балтасинский — 2
  • Буинский — 1
  • Верхнеуслонский — 1
  • Высокогорский — 1
  • Елабужский — 4
  • Заинский — 3
  • Лаишевский — 3
  • Лениногорский — 1
  • Мамадышский — 2
  • Менделеевский — 1
  • Мензелинский — 1
  • Муслюмовский — 1
  • Нижнекамский — 12
  • Нурлатский — 3
  • Пестречинский — 1
  • Рыбно-Слободский — 2
  • Спасский — 5
  • Тетюшский — 1
  • Чистопольский — 4

За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 771 заболевший COVID-19. За минувшие сутки в РТ выздоровели 70 человек. Общее число выздоровевших в Татарстане достигло 25 305 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Умер за весь период 981 заболевший, в том числе 10 — за минувшие сутки.

Вчера в республике выявили 176 случаев заражения COVID-19.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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