В Татарстане выявили 176 случаев заболевания COVID-19
За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 176 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 592 заболевания COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.
За прошедший день в республике выздоровели 132 человека. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 25 235 человек.
Умер за весь период 971 заболевший, в том числе восемь — за минувшие сутки.
Вчера в республике выявили 183 случая заражения COVID-19. Инфекция унесла жизни 15 человек.
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