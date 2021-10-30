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В Татарстане выявили 176 случаев заболевания COVID-19

12:21, 30.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 176 случаев заболевания COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 176 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 592 заболевания COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

За прошедший день в республике выздоровели 132 человека. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 25 235 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Умер за весь период 971 заболевший, в том числе восемь — за минувшие сутки.

Вчера в республике выявили 183 случая заражения COVID-19. Инфекция унесла жизни 15 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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