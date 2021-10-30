В Татарстане выявили 176 случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 176 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 592 заболевания COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



За прошедший день в республике выздоровели 132 человека. Так, общее число выздоровевших в Татарстане достигло 25 235 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Умер за весь период 971 заболевший, в том числе восемь — за минувшие сутки.

Вчера в республике выявили 183 случая заражения COVID-19. Инфекция унесла жизни 15 человек.



Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова