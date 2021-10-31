Роспотребнадзор: новая линия коронавируса будет еще заразнее, чем «дельта»

Родственная линия дельта-штамма коронавируса, появившаяся недавно, будет на 15% более заразной, чем циркулирующий сейчас вирус. Об этом предупреждает Александр Горелов, замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в интервью «Известиям». Специалист говорит, что в Москве и Подмосковье зарегистрировано уже три случая нового коронавируса.

— Буквально на днях, 21 октября, зафиксирована четвертая линия «дельты». Вирус постоянно изменяется, появилась родственная линия, которая, как считают, будет на 15% более заразна, чем циркулирующая «дельта». К несчастью, в Москве и Подмосковье зарегистрированы три случая с 21 октября. Новая разновидность уже появилась в нашей стране.

Судя по всему, специалист говорит о линии AY.4.2. «Реальное время» рассказывало, откуда она появилась и чем отличается от остальных собратьев: у нее есть мутации в шипе коронавируса, которые позволяют обходить иммунную защиту. На днях появились новости о том, что два из пяти случаев обнаружения новой линии коронавируса в России зарегистрированы в Татарстане.

Людмила Губаева