Гинцбург заявил, что задержка в признании «Спутника V» в ЕС может быть связана с различием в законах

Фото: Максим Платонов

Представители Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не замечают успешные результаты вакцинации российским препаратом «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его мнению, признание «Спутника V» ускорилось бы, если бы этот процесс зависел от результатов вакцинации. Массовая иммунизация продемонстрировала защиту организма человека от различных штаммов коронавируса. Однако чиновники ЕМА и ВОЗ, по словам Гинцбурга, не хотят этого видеть.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в числе причин непринятия российской вакцины в ЕС оказались различия в европейском и российском законодательствах. Глава центра им. Гамалеи добавил, что это может вызывать задержки. Он отметил, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом, передает «РИА Новости».



Вчера Гинцбург рассказал, почему привитые от COVID-19 граждане могут заражаться коронавирусом. По его словам, причина заключается в особенностях дельта-штамма, который меняет взаимодействие с клетками и может существовать внутри них.

Диана Жиленкова