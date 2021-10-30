В Набережных Челнах для пострадавших при взрыве газа в жилом доме собрали около 700 тысяч рублей
В Набережных Челнах на расчетный счет фонда помощи пострадавшим при взрыве газа в доме поступило почти 700 тысяч рублей. Об этом сообщило управление информационной политики и по связям с общественностью администрации города.
В городе объявили сбор средств для пострадавших в результате взрыва газа жильцов. Для сбора средств открыли расчетный счет №40703810400494000169.
Все подробности встречи мэра Челнов Наиля Магдеева с жильцами пострадавшего дома — в материале «Реального времени».
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