«Я приехал из Крыма в теплых вещах за 2 дня до взрыва»: жители разрушенного дома в Челнах попросили помощи

Завалы еще разбирают, но жильцы уже возвращаются

Мэр Челнов Наиль Магдеев со свитой из чиновников приехал сегодня к дому по адресу 48/20, где в понедельник вечером произошла трагедия — взрыв газа разрушил несколько квартир и унес жизнь 22-летней девушки.



Сейчас место происшествия по-прежнему огорожено, участок улицы Татарстан напротив дома перекрыт. Строители и сотрудники МЧС разбирают завалы: краном спускают куски этажей вниз и грузят в машины. На месте четвертого и пятого этажей подъезда №11, где в понедельник вечером прогремел взрыв, зияет дыра «навылет». С места происшествия уже увезли 18 грузовиков, заполненных строительным мусором. По разным прикидкам строителей, во время окончательного разбора завалов придется вывезти еще шесть машин.

Сегодня на выездном совещании рядом с пострадавшим домом и.о. главы исполкома Илья Зуев рассказал мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву, что из 52 квартир трех подъездов (10-го, 11-го и 12-го) были эвакуированы 58 человек. 40 из них пока остаются в гостинице Open City. Остальные уже вернулись домой — лишь в 10-м подъезде остаются пустовать три квартиры. Причина — не замененные еще окна. Техническое состояние 10-го подъезда «уже нормальное», он признан пригодным для проживания и готов к эксплуатации.

— Главное — это безопасность людей, особенно после того, что произошло, — предупредил Магдеев, попросив не торопиться сдавать все подъезды в короткий срок. — Чтобы ни у людей, ни у нас никаких сомнений не было! Специалисты института, который занимается проектированием, «Татинвестгражданпроект», должны дать оценку техническому состоянию, дать, что называется, добро. В нашем случае по 10-му подъезду, который находится рядом с тем [11-м], где произошел взрыв газовоздушной смеси, добро получено.

Матпомощь от города «нужна была еще вчера»

В 12-м подъезде четыре газовых стояка, и лишь по двум из них пока получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас необходимо обследовать те стояки, которые находятся вблизи к разрушенному подъезду, — по ним пока разрешение о безопасности проживания не выдано. 11-й подъезд дома 48/20, в котором произошел взрыв, признан аварийным и непригодным для проживания. Сейчас, параллельно с разбором конструкций четвертого и пятого этажей, идет оценка поврежденного имущества — для возмещения материальных затрат жителей, чьи квартиры пострадали от взрыва. Вещи жильцов пока вывозятся «в хорошо охраняемое помещение».

В комиссию, помимо оценщиков, входят также глава администрации Автозаводского района и руководитель управляющей компании. Специалисты проводят опись всего, что было найдено на месте происшествия, собирая документы по всем квартирам подъезда №11. От этого будут зависеть и размеры оказываемой в будущем материальной помощи, заявил Наиль Магдеев:

— Если диван непригоден, холодильник непригоден — значит, мы помогаем человеку приобрести новые диван и холодильник. Все должно быть честно, людей обижать нельзя! Должна быть справедливость.

Но жители разрушенных квартир пожаловались мэру на то, что материальная помощь, о которой так много говорят, «нужна была еще вчера», и просят назвать точный срок ее выплаты. У многих из них нет даже теплой одежды — люди выбегали из дома в трико и халатах.

Купит ли мэр восстановленную квартиру?

Строители, разбирая завалы, трудятся без выходных, сказал Илья Зуев. Параллельно работают проектировщики, выясняя, какие именно строительно-восстановительные работы понадобятся. По словам Зуева, 40 жильцам в отеле Open City предоставлены комфортные условия проживания и горячее питание: «У нас там ни единого вопроса не возникло!»

— Если затянется восстановление, значит, все 40 человек будут продолжать там жить — мы же на полпути жителей не бросим. Я думаю, любой нормальный человек захочет вернуться к себе домой, как только объект будет готов, — в свою очередь заметил Наиль Магдеев. — Мы своих не бросаем! Нужен кров, нужен хлеб на столе, нужна моральная поддержка и материальная поддержка. Идет сбор средств. Многие депутаты горсовета обратились ко мне с инициативой [открыть счет для сбора помощи пострадавшим]. Я ее поддержал. Все мы под богом ходим — любой из нас может оказаться в такой ситуации.

Неравнодушные челнинцы уже собрали для своих земляков 700 тысяч рублей на благотворительном расчетном счете.



— Вот по поводу материальной поддержки… — внезапно раздался из толпы голос одного из пострадавших — Виктора Ерофеева, жителя разрушенного подъезда из квартиры №160 на четвертом этаже. — Я приехал из Крыма в теплых вещах за два дня до взрыва. Приехал продавать квартиру, чтобы строить там дом! Квартиру, которая сейчас вряд ли кому такой будет нужна! Проторчав здесь всю ночь после взрыва, я заболел, потому что оказался на улице не в теплой одежде. И со второго дня все пытался что-то узнать о материальной поддержке! Купить лекарства и денег… До сих пор никто мне внятно не сказал, когда какая-то сумма будет выдана. Многие люди, мои соседи, выходили на улицу в трико, в халатах… Говорят, какой-то счет есть, что вот-вот материальная помощь будет оказана. Когда — никто не говорит. Помощь реальная еще вчера была нужна. А что с квартирой мне делать?

— Приводить ее в порядок и продавать, — смущенно ответил Наиль Магдеев.

— Вы купите ее после взрыва?!

— Я? Нет, — честно признался мэр Набережных Челнов.

— И никто не купит!

Разрушенный подъезд постараются восстановить к Новому году

Наиль Магдеев тут же дал поручение Илье Зуеву детально, с подтверждением документов «посмотреть ситуацию семьи Ерофеевых» и в случае чего уже завтра «распечатывать расчетный счет». На вопрос корреспондента «Реального времени», когда же жителям ждать возвращения в свои квартиры — то есть когда разрушенный подъезд восстановят и приведут его в порядок, Наиль Магдеев не нашелся, что ответить, заявив лишь, что строители будут работать «круглые сутки», а сам он будет инспектировать работы каждые два-три дня. И переадресовал вопрос этим строителям, а именно — Анатолию Кондюкову, исполнительному директору ГК «Профит» (компания считается близкой к руководству города — и достраивала в свое время жилье дольщиков, в том числе за ГК «ФОН» Анатолия Ливады).

— Мы планируем к Новому году завершить монтаж, покрыть кровлю. Но только после восстановления инженерных сетей, коммуникаций — при лучшем стечении обстоятельств — мы туда подадим тепло. Четвертый и пятый этажи к Новому году уже должны быть готовы, — пообещал Кондюков. — А пока принято решение пятый этаж полностью демонтировать и — дополнительно — половину четвертого этажа. Разбор завалов к концу следующей недели мы должны завершить. С понедельника проектная организация должна выдавать нам чертежи.

Как рассказали строители, у которых уже был опыт восстановления квартир, пострадавших от взрыва бытового газа — в домах 53/28 и 48/05 (то есть в том же комплексе, что и 48/20), сейчас разрушения оказались «намного серьезнее».

— Там мы просто восстанавливали, а здесь есть конструкции, которые восстановлению просто не подлежат!

Сергей Афанасьев, фото и видео автора