В Татарстане выявили 183 случая заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 183 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 30 416 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

За минувшие сутки в республике выздоровели 118 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 25 103 человек.

Умерли за весь период 963 заболевших, в том числе 15 за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за вчерашние сутки зарегистрировали 176 новых случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко