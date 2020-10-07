Адвокатская палата Татарстана подключилась к защите арестованного коллеги

Фото: Ирина Плотникова

«Не исключаю, что имеется какая-то провокация»



Советский райсуд Казани продлил до 7 декабря арест адвокату Денису Кирсанову, обвиняемому в посредничестве взяточничеству. По поручению Совета Адвокатской палаты РТ одним из защитников арестованного стала председатель региональной комиссии по защите прав адвокатов Василя Максудова, передает журналист «Реального времени».



Максудова поделилась информацией, что такое поручение Совет АП РТ дал ей впервые. И дала понять, что по другим уголовным делам в отношении адвокатов у профессионального сообщества не было серьезных поводов сомневаться в наличии оснований их причастности к преступлениям.

На заседании защитница с 40-летним стажем возмущалась тем, что указанные в ходатайстве «материалы оперативно-разыскной деятельности» в суд не представлены: «Что за игра в кошки-мышки? Сейчас не 37-й год!» А еще высказывала сомнения в обоснованности подозрений на основании показаний двух дам с криминальным прошлым и настоящим. «Я не исключаю, что в данном случае имеется какая-то провокация», — заявила Максудова.

«Очень хочется в глаза посмотреть оперативникам, которые придумали эту историю»

Самым сомнительным в этой истории члену Совета АП РТ представляется факт оперативной разработки потенциального участника коррупционной схемы, которая не закончилась задержанием с поличным. Весьма эмоциональная атака на следователя 2-го отдела Следкома по РТ Раиля Самигуллина новых сведений не дала. Он сообщил, что со всеми материалами дела защита будет ознакомлена в установленный срок — на финише расследования.

Коллега Максудовой Руслан Игнатьев ходатайствовал об истребовании тех самых отсутствующих материалов прослушек ФСБ, однако суд отказал.

«Очень хочется в глаза посмотреть тем оперативникам, которые придумали всю эту историю», — поделился со своими защитниками сам арестованный адвокат в перерыве. А на самом заседании четко заявил: «Я ничего не брал, ни с кем не договаривался. Данное преступление не совершал».

Джуманиязова: «Показания менять не буду»



Под стражей Кирсанов находится с августа. По версии Следкома, с апреля по август 2020 года он в сговоре с неустановленными лицами выполнял свою роль по передаче взятки за не привлечение Джуманиязовой к ответственности по уголовному делу отдела полиции «Московский» в Казани. В июле Джуманиязова, как полагают силовики, передала 200 тысяч рублей, как часть от оговоренной суммы в полмиллиона, в августе намеревалась передать еще 150 тысяч, но была задержана.

Кирсанова суд оставил в СИЗО, а Дилдоре Джуманиязовой вчера продлили домашний арест. Хотя обвиняемая в даче взятки просила отпустить ее под подписку: «Я буду сотрудничать, показания менять не буду». На что получила ответ судьи Сергея Аптулина: «Мера пресечения не зависит от того, какие показания дает обвиняемый».

Ирина Плотникова, фото автора