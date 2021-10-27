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Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против AY.4.2

09:18, 27.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против AY.4.2
Фото: realnoevremya.ru

Вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности штамма коронавируса дельта — AY.4.2, об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, новые виды «дельты» образуются постоянно, но пока не наблюдалось разновидности, которая превышала бы по распространенности десятую долю процента.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса — AY.4.2 — в Москве и Подмосковье.

В Роспотребнадзоре не подтвердили более тяжелое течение болезни при заражении вариантом штамма AY.4.2.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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