Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против AY.4.2

Вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности штамма коронавируса дельта — AY.4.2, об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, новые виды «дельты» образуются постоянно, но пока не наблюдалось разновидности, которая превышала бы по распространенности десятую долю процента.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса — AY.4.2 — в Москве и Подмосковье.

В Роспотребнадзоре не подтвердили более тяжелое течение болезни при заражении вариантом штамма AY.4.2.

Маргарита Головатенко