Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против AY.4.2
Вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности штамма коронавируса дельта — AY.4.2, об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным», — приводит его слова «РИА Новости».
По его словам, новые виды «дельты» образуются постоянно, но пока не наблюдалось разновидности, которая превышала бы по распространенности десятую долю процента.
Накануне Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса — AY.4.2 — в Москве и Подмосковье.
В Роспотребнадзоре не подтвердили более тяжелое течение болезни при заражении вариантом штамма AY.4.2.
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