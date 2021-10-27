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«КАМАЗ» обыграл «Урал» в рамках Кубка России

20:13, 27.10.2021
«КАМАЗ» обыграл «Урал» в рамках Кубка России
Фото: fckamaz.ru

«КАМАЗ» обыграл «Урал» со счетом 1:0. Матч проходил в Набережных Челнах.

«Урал» пропустил на последней минуте. Гол забил Тамерлан Мусаев. Матч проходил без зрителей.

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