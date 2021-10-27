Сенатор Мария Львова-Белова назначена уполномоченным по правам ребенка

Сенатор от Пензенской области Мария Львова-Белова назначена уполномоченным по правам ребенка. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Кандидатуру Львовой-Беловой на этот пост предложил сам глава государства.

Фото: council.gov.ru

На прошлой неделе РБК со ссылкой на источники сообщал, что основным кандидатом на должность уполномоченного при президенте по правам ребенка стала член Общественной палаты Наталья Агре.



Напомним, пост детского омбудсмена занимала Анна Кузнецова. Ее освободили от должности в связи с переходом в Государственную думу восьмого созыва. Позже появились слухи об избрании на этот пост уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Она сообщила «Реальному времени», что такое решение принимает президент страны. По ее мнению, человек, которого назначат уполномоченным по правам ребенка России, будет соответствовать всем критериям.



Татьяна Леухина