Путин предложил сенатора Марию Львову-Белову на пост детского омбудсмена
Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять пост детского омбудсмена.
Мария Львова-Белова — сенатор от Пензенской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Родилась 25 октября 1984 года в Пензе. Львова-Белова — специалист по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов. Учредитель благотворительной организации «Квартал Луи». Многодетная мать.
Львова-Белова — выпускница четвертого потока в так называемой школе губернаторов.
На прошлой неделе СМИ называли основным кандидатом на должность уполномоченного при президенте по правам ребенка члена Общественной палаты Наталью Агре.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым