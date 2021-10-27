Путин предложил сенатора Марию Львову-Белову на пост детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой занять пост детского омбудсмена.

Мария Львова-Белова — сенатор от Пензенской области, член Комитета Совета Федерации по социальной политике, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Родилась 25 октября 1984 года в Пензе. Львова-Белова — специалист по социализации и социальной адаптации детей-сирот, молодых взрослых с инвалидностью и выпускников детских домов. Учредитель благотворительной организации «Квартал Луи». Многодетная мать.

Львова-Белова — выпускница четвертого потока в так называемой школе губернаторов.

На прошлой неделе СМИ называли основным кандидатом на должность уполномоченного при президенте по правам ребенка члена Общественной палаты Наталью Агре.



Татьяна Леухина