Основным кандидатом на должность детского омбудсмена России стала Наталья Агре
Основным кандидатом на должность уполномоченного при президенте по правам ребенка стала член Общественной палаты Наталья Агре. Также с 2020 года она возглавляет Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
Агре 43 года, она воспитывает четверых детей. Окончательного решения по ее кандидатуре нет, однако назначение нового детского омбудсмена должно произойти уже в ближайшее время, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к аппарату омбудсмена.
Ранее этот пост занимала Анна Кузнецова, однако та была освобождена от должности в связи с переходом в Государственную думу восьмого созыва. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Позже появились слухи об избрании на этот пост уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Она сообщила «Реальному времени», что такое решение принимает президент страны.По ее мнению, человек, которого назначат уполномоченным по правам ребенка России, будет соответствовать всем критериям.
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