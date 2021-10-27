Генпрокуратура утвердила обвинение против Фургала

Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Сергея Фургала. Дело направлено в Верховный суд, пишет «РИА Новости».

22 октября Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.



Фото: sledcom.ru

Бывшего губернатора обвиняют в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», и «незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой».

Сергей Фургал уже подписал протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Его адвокат Михаил Карапетян сообщал, что его подзащитный будет настаивать на рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Обвинение в окончательной редакции Фургалу предъявили 3 февраля.



Татьяна Леухина