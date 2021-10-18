Фургал попросил рассмотреть его дело в суде присяжных

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, подписал протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Он будет настаивать на рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, заявил адвокат Михаил Карапетян.

— Он настаивает на своей невиновности и заявил о том, чтобы судебный процесс проходил с участием коллегии присяжных заседателей, — приводит ТАСС слова Карапетяна.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Две недели назад Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об ограничении Фургала и его защиты в сроках ознакомления до 15 октября с материалами уголовного дела, которое насчитывает 74 тома. В ближайшее время материалы дела направят для утверждения обвинительного заключения в Генеральную прокуратуру, а далее в суд для рассмотрения по существу.

Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области.

Обвинение в окончательной редакции Фургалу предъявили 3 февраля. В июле этого года сообщалось, что следственный комитет расследует еще одного уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ему могут предъявить обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, ст. 289 и ст. 159 УК РФ).



Татьяна Леухина