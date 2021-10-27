СК просит ареста полковника ГУ МЧС по Татарстану по делу на 300 миллионов

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова

В Приволжский райсуд Казани доставлен задержанный накануне начальник управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС РФ по РТ Виталий Галкин. Следком ходатайствует о его водворении в СИЗО по делу с ущербом свыше 306,7 млн рублей, передает из суда журналист «Реального времени».



Подозреваемого защищают два адвоката.

По версии следствия, в 2018-2020 годах должностные лица вышеназванного управления ГУ МЧС по РТ обеспечили отправку на капитальный ремонт по госконтрактам тех пожарных машин, которым такой ремонт не требовался, а кроме того, не обеспечили должный контроль за качеством проведения работ. В результате бюджетные деньги по контрактам были похищены.

В хищениях обвиняют руководителя фирмы-подрядчика ООО «Сигналдортранс» Вячеслава Алчина. Контролеров из МЧС и, в частности, Галкина подозревают в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия в виде ущерба бюджету и дестабилизации деятельности подразделений огнеборцев республики.

По данным источников «Реального времени», Галкина задержали сотрудники ФСБ и Следкома после обыска в его доме. Ранее он допрашивался силовиками в качестве свидетеля.