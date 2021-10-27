В Казани по делу на 300 млн рублей задержан полковник ГУ МЧС по Татарстану

Сегодня в Казани задержали полковника внутренней службы Виталия Галкина, начальника управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС РФ по РТ. Утром к нему с обыском пришли сотрудники СКР и оперативники ФСБ, сообщают источники «Реального времени».



Галкина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия для федерального бюджета в виде ущерба на сумму свыше 300 млн рублей.

По версии силовиков, средства похищались коммерсантами, получавшими контракты МЧС на капитальный ремонт пожарных машин в 2018—2019 годах.

По этому же делу привлекается к ответственности директор фирмы-подрядчика «Сигналдортранс» Вячеслав Алчин.