Сегодня из больницы выпишут мальчика, который пострадал во время взрыва в Челнах
Сегодня из больницы выпишут мальчика, который пострадал во время взрыва газа в доме в Набережных Челнах, сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ. Состояние здоровья ребенка стабильное, его здоровью ничто не угрожает.
Вчера сообщалось, что пострадали: мальчик 2010 года рождения — состояние легкой степени тяжести, ушибы мягких тканей, в реанимации; молодой человек 2004 года рождения — в реанимации, состояние тяжелое; мужчина 1951 года рождения, состояние тяжелое, в реанимации на ИВЛ. Еще одна пострадавшая — 22-летняя девушка — скончалась в больнице.
Взрыв газа произошел в понедельник вечером на четвертом этаже пятиэтажного дома в Челнах, четыре квартиры на четвертом и пятом этажах были полностью разрушены. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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