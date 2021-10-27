В России за последние сутки выявили 36 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 36 582 новых случая коронавируса. Выздоровел 29 151 человек. Число зараженных выросло до 8 352 601 человека, а выздоровевших — до 7 242 735 человек.

По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 123 смерти. За весь период в России от коронавируса скончались 233 898 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера стало известно о 36 446 новых случаях коронавируса.

Маргарита Головатенко