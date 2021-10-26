В России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса. Выздоровели 26 973 человека. Число зараженных выросло до 8 316 019 человек, а выздоровевших — до 7 213 584 человек.

По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 106 смертей. За весь период в России от коронавируса скончались 232 775 человек.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев