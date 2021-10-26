В России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса. Выздоровели 26 973 человека. Число зараженных выросло до 8 316 019 человек, а выздоровевших — до 7 213 584 человек.
По данным оперштаба РФ, зафиксировано 1 106 смертей. За весь период в России от коронавируса скончались 232 775 человек.
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