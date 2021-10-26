Новости происшествий

12:21 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Из взорвавшегося в Набережных Челнах подъезда спасатели вынесли кота

11:17, 26.10.2021
Из взорвавшегося в Набережных Челнах подъезда спасатели вынесли кота
Фото: realnoevremya.ru

Из жилого дома в Набережных Челных, где вчера взорвался газ, спасатели вынесли кота. Испуганное животное получило легкие травмы. Питомец провел в квартире всю ночь.

Увидев кота, хозяйка не смогла сдержать слез. Вместе со спасателями из квартиры вышел и ее муж. Квартира семьи располагалась на первом этаже 11-го подъезда, доступ туда ограничен, передают «Челнинские известия».

Сегодня сообщалось, что из дома вывезено 90 тон мусора, не считая крупногабаритного. В разборе завалов участвуют 14 единиц техники.

Следственный комитет выдвинул две версии по случившемуся. Хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также