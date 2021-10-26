В разборе завалов в челнинском доме, где вчера произошел взрыв, участвуют 14 единиц техники

В челнинском доме, где накануне произошел взрыв газа, продолжается разбор завалов. Со вчерашнего дня вывезено 90 тонн мусора, не считая крупногабаритного. Задействовано 14 единиц техники. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова.

Она отметила, что будет открыт расчетный счет по поддержке пострадавших.

Фото: Сергей Афанасьев

Сегодня в исполкоме Набережных Челнов рассказали, что будет с домом после взрыва. Специалисты проведут технические обследования, после чего будут приняты решения о возможности восстановительного ремонта либо разбора.

Кроме того, СК обнародовал версии по произошедшему. Так, хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

Диана Жиленкова