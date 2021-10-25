В Челнах из дома, где произошел взрыв, эвакуировали 93 человека
В Набережных Челнах в целях безопасности из дома эвакуировали 93 человека, в том числе 18 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
В гостинице «Опен Сити» разместили 23 человека, среди которых — 1 ребенок. Их обеспечили горячим питанием. Остальные 70 эвакуированных размещены в четырех автобусах для обогрева.
На место происшествия из Казани прибыли премьер-министр РТ Алексей Песошин, начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин.
Кинологические расчеты Набережночелнинского ПСО — филиала ПРПСО МЧС России завершили обследование зоны ЧС и никого не обнаружили. Всего к ликвидации последствий ЧС привлекли 249 человек и 76 единиц техники.
Сейчас к работе по разбору завалов готовы приступить семь единиц тяжелой инженерной техники (экскаватор, подъемный кран, фронтальные погрузчики, самосвалы).
За актуальной информацией с места происшествия следите в онлайн-трансляции «Реального времени».ПроисшествияОбщество Татарстан
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